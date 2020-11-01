المالية النيابية: حل وحيد أمام الحكومة لصرف الرواتب

2020/11/01 | 10:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت اللجنة المالية النيابية أن أمام الحكومة "حل وحيد" لصرف رواتب الموظفين.

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