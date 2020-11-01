2020/11/01 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعلنت المديرية العامة لمكافحة المتفجرات، اليوم السبت، عن إجراء مباحثات مع احدى الدول الاوروبية لتزويدها بأجهزة حديثة.



وقال مدير عام المديرية التابعة لوزارة الداخلية اللواء الحقوقي صباح حسن الشبلي للصباح المملوكة للدولة، بأن “المباحثات شملت تزويد المديرية بأجهزة روبوت لمكافحة المتفجرات بأحدث ما موجود منها في دول العالم المتقدمة”، مشيرا الى “اسهامها بحفظ الامن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات لتزويد العراق بأجهزة مكافحة المتفجرات مع احدى الدول الاوروبية وكالة الصحافة المستقلة.

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