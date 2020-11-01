وزير الصحة : جميع العلاجات الخاصة بكورونا متوفرة في المستشفيات

2020/11/01 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – محمد الطالبي

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي توفير جميع الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا على الرغم من كلفتها العالية.

وقال التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة دعمت وزارة الصحة، وأن جميع الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا متوفرة لدى الوزارة على الرغم من كلفتها العالية، فضلا عن توفر الأدوية الأخرى.

وأضاف، أن "إجراءات الوزارة بشأن جائحة كورونا تمثلت بزيادة عدد الأسرة وافتتاح المستشفيات الميدانية الواطئة الكلفة، بالتنسيق مع العتبات المقدسة وجهات أخرى"، مبيناً أن "العراق يعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وأن وزارة الصحة فسحت المجال لممارسة الأعمال اليومية للمواطنين مع ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الوقائية".

وبين أن "بعض الفرق الصحية التابعة أشرت عدم الالتزام من قبل المحال التجارية، التي يجب أن توفر المحارير الخاصة لقياس درجة الحرارة ، فضلا عن توفير المعقمات وارتداء الكمامة".

ولفت أن "وزارة الصحة أصدرت أكثر من بيان وعممت أكثر من كتاب، فيما لو كان المواطن قد راجع العيادات الخاصة وأثبتت إصابته بكورونا فيروس، فبإمكانه أن يأخذ تقارير الفحص والوصفة الصحية ويراجع المستشفيات الحكومية، ومراكز معالجة كورونا، من أجل الحصول على العلاج مجاناً".

وأشار التميمي إلى "استحداث كثير من المستشفيات التي فسحت المجال أمام المستشفيات العامة لاستقبال المراجعين والفرق الطبية الأجنبية التي أجرت أكثر من 300 ألف عملية جراحية معقدة، كانت سابقا ترسل إلى خارج العراق"، مؤكداً أن "استقدام هذه الفرق الطبية وإجراء العمليات داخل العراق وفر مبالغ كبيرة للوزارة وخفف معاناة المواطنين".

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