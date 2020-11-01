عالية نصيف تحذر من تعيين هذه الشخصية في منصب وكيل الإنتاج بوزارة الكهرباء

2020/11/01 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات

مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة

الكهربائية (المنطقة الشمالية) للحصول

على منصب وكيل الإنتاج بوزارة

الكهرباء، مبينة أن هذا الشخص هو عراب

صفقة أوراسكوم الفاسدة .

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