القاهرة تعرض على بغداد «الإعمار مقابل النفط»

2020/11/01 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما عمَّق العراق ومصر تعاونهما

الثنائي بتوقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وبروتوكولاً في مجالات عدة، وذلك خلال

اجتماعات «اللجنة العليا المشتركة» بين

الجانبين التي عقدت أعمالها في بغداد

أمس، كشف رئيس الوز

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