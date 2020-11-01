عضو ببرلمان كردستان: منظومة الفساد تسيطر على محافظات الإقليم

2020/11/01 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير أحمد دبان، الأحد، أن الأوضاع الاقتصادية في الإقليم سيئة جدا، بسبب الفساد المالي الكبير وعدم معرفة مصير الإيرادات المتعددة.وقال دبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الموظفين لم يتسلموا رواتب 5 أشهر خلال العام الحالي ولايعرف مصيرها، وكذلك استمرار الاستقطاع في رواتبهم بنسبة 18% دون وجه حق”.وأضاف أن “مناطق كرميان وحلبجة والسليمانية ودهوك تعاني من سوء الخدمات في مختلف القطاعات الصحية والتربوية والكهرباء والماء، وهنالك منظومة فساد تسيطر على محافظات كردستان”.وأشار دبان إلى أن “لابد لحكومة إقليم كردستان أن تكشف مصير العائدات المالية التي يحصل الإقليم شهريا، ومصير رواتب الموظفين للأشهر التي لم يتسلموا فيها الرواتب”.



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