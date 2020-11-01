2020/11/01 | 10:54 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]كشف الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عزمه تنظيم تجمع مع أنصاره، في الليلة التي تلي الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يكشف كيف سيقضي ليلته بعد الانتخابات
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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