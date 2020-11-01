ترامب يكشف كيف سيقضي ليلته بعد الانتخابات

2020/11/01 | 10:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عزمه تنظيم تجمع مع أنصاره، في الليلة التي تلي الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

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