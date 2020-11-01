2020/11/01 | 10:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – استنكرت شبكة “العلماء العراقيين في الخارج”، تمرير قانون “أسس تعادل الشهادات”، محذرة من تأثيراته السلبية على الاعتراف العالمي بالشهادات العراقية.



وذكرت الشبكة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، “اطلعنا وباهتمام بالغ على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 28 تشرين الأول 2020، كما اطلعنا كذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شبكة “العلماء العراقيين” تستنكر تمرير قانون تعادل الشهادات وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكة “العلماء العراقيين” تستنكر تمرير قانون تعادل الشهادات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبكة “العلماء العراقيين” تستنكر تمرير قانون تعادل الشهادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).