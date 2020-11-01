2020/11/01 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت لجنة الطاقة النيابية، أن فترة صيانة المحطات الكهربائية تبدأ من شهر تشرين الأول وحتى شهر نيسان من كل عام.

وقال عضو اللجنة، وزير الكهرباء السابق، كريم عفتان، إن وزارة الكهرباء عادة تعمل صيانة للمحطات التي فيها ضرر تبدأ كل عام من شهر تشرين الأول وحتى شهر نيسان، موضحا ان الصيف القادم سيكون جهنما على العراقيين لعدم قيام وزارة الكهرباء بالصيانة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للعراق 30 الف ميغاواط ولكن الإنتاج يصل إلى 19 الف ميغاواط، بسبب عدم استخدام الوقود المثالي للمحطات وارتفاع درجات الحرارة وعدم عمل الصيانة لبعض المحطات وغيرها، مما يفقد المحطات جزء من طاقتها الإنتاجية.

من جهة أخرى، قال عضو لجنة الطاقة النيابية، صادق السليطي، إن اغلب محطات الكهرباء تعمل بطاقة 50٪ من طاقتها، وهذا دليل ان هناك طاقة مهدورة يمكن العمل عليها وصيانتها، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء إيقاف إضافة هذه الطاقة بسبب عدم وجود الأموال لصيانة المحطات.

ويرغب العراق شراء نحو 1000 ميغاواط من الأردن ومصر خلال العام القادم، لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية.

وتطلب ايران، العراق مبلغ 1.7 تريليون دينار من استيراد الغاز في العام 2019، بالإضافة إلى 2.3 تريليون دينار خلال العام 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: فصل الصيف المقبل سيكون «جهنما» على العراقيين بسبب عدم صيانة محطات الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: فصل الصيف المقبل سيكون «جهنما» على العراقيين بسبب عدم صيانة محطات الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).