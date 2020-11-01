الزراعة النيابية: القطاع الخاص قادر على استصلاح الاراضي وزيادة الانتاج المحلي

2020/11/01 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الاحد، على قدرة القطاع الخاص على الاستثمار الناجح في استصلاح الاراضي وزيادة الانتاج المحلي.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “كثرة الاراضي غير المستصلحة المنتشرة في عموم البلاد تفتح المجال واسعا للاستثمار الامثل للقطاع الخاص وتشغيل الايادي العاملة بمختلف الاختصاصات المعنية للقضاء على البطالة وتوفير العملة الصعبة”.

واضاف الشمري ان “الاراضي الشاسعة تحتاج الى خطط مدروسة لانعاشها وزرعاتها واقامة المزارع والمصانع الانتاجية والتي بالامكان مشاركة القطاع الخاص المحلي باستثمارها خدمة للصالح العام”.

وابدى استعداد “اللجنة الكامل للتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية بهذا المجال من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص المعنية للاستثمار وفق القوانين الموضوعة بهذا الشأن”.

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