قتلى وجرحى في عملية طعن بمقاطعة كيبيك الكندية

2020/11/01 | 11:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمن كندية

فوتو: أرشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت الشرطة الكندية، الأحد، بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حادثة طعن بسلاح أبيض في مدينة كيبيك.

وذكرت الشرطة في تغريدة على "تويتر" اليوم 1 تشرين الثاني 2020، إن "إدارة شرطة كيبيك أوقفت قبيل الساعة الواحدة مشتبها به"، داعية سكان المدينة إلى "البقاء في الداخل وإقفال الأبواب لأن تحقيقا بالحادثة ما زال جاريا".

وأكدت أنها ألقت القبض في ساعة مبكرة من صباح الأحد، على رجل يرتدي ثيابا من العصور الوسطى ومسلحا بسلاح حاد خلف العديد من الضحايا.

وأوضحت أن الهجمات وقعت بالقرب من المجلس التشريعي الإقليمي في "عيد الهلع" أو "الهالوين"، لافتة إلى أنه تم نقل 5 ضحايا إلى المستشفى، لكن لم ترد أنباء فورية عن أوضاعهم.

وطلبت الشرطة من الموجودين في المنطقة البقاء في منازلهم، فيما لا توجد معلومات حول الدافع المحتمل للهجمات.

ر.إ

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