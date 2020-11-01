استطلاع يظهر تقدم بايدن.. قبل 48 ساعة من الاقتراع الحاسم

2020/11/01 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اظهر استطلاع للرأي تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، في ولايات مهمة، وذلك في السباق نحو البيت الأبيض، قبل ثمان واربعين ساعة من الاقتراع الحاسم.

وذكرت شبكة “سي أن أن” الأميركية، ان بايدن تقدم في ولايتي ويسكونسن وميشيغن، اللتين تعتبران حاليا من الولايات المتأرجحة، وفي وسعها تغليب مرشح على آخر في هذه الانتخابات التي يعدها كثيرون الأهم في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر.

وأضافت الإحصائية أن المعركة محتدمة بين المرشحين في ولايتي أريزونا ونورث كارولينا، حيث تتقارب الأرقام أكثر.

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