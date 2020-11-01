إغلاق مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة الوائلي على خلفية سوء الإدارة

2020/11/01 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجدد الغضب الشعبي في محافظة ذي قار على إثر استمرار تدهور توفير الخدمات وسوء الإدارة.

إذ اغلق جموع من المحتجين الغاضبين مبنى ديوان المحافظة، وذلك للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي على خلفية سوء الإدارة وتهم تتعلق بالفساد في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى عدم توفير الخدمات الأساسية.

وبين الحين والآخر، تشهد محافظة ذي قار إغلاقا للمباني الحكومية من قبل متظاهرين رافضين لاستمرار فساد المسؤولين المحليين.

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