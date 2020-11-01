2020/11/01 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تسجل 245 وفاة و18665 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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