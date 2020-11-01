إيقاف صرف 35 مليار دينار مخصصة لبناء مدارس في بابل

2020/11/01 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة الاتحادية، الأحد، (01 تشرين الثاني، 2020)، عن تفاصيل إيقاف صرف مبالغ مخصصة لعقد بقيمة (35,000,000,000) مليار دينار، فيما أشارت إلى ضبطها المدير المفوض للشركة المنفذة للأعمال غير المنجزة منه.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن العملية التي نفذها فريق عمل من مكتب تحقيق بابل بالتعاون مع مديرية تحقيق بغداد، أشارت إلى أن الفريق الذي انتقل إلى ديوان المحافظة، تمكن بعد التحري والتدقيق من ضبط الأوليات كافة المتعلقة بقيام المحافظة بالتعاقد، خلافا للتعليمات، مع إحدى شركات المقاولات العامة؛ لغرض إكمال الأعمال غير المنجزة لإنشاء مدارس بأسلوب البناء الجاهز بمبلغ إجمالي قدره (35,000,000,000) مليار دينار".

واضاف البيان أن "الفريق انتقل بعد ذلك إلى وزارة التخطيط، حيث تمكن من ضبط المدير المفوض للشركة المتعاقد معها أثناء وجوده بمقر الوزارة، منوهة بإيقاف صرف مبلغ السلفة المخصص للشركة البالغ (1,500,000,000) مليار دينار، إذ قادت تحقيقاتها الأولية مع المدير المفوض إلى إقدامه على تزوير هويته".

وتابع أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نفذت؛ بناء على مذكرة قضائية، وعرضها رفقة المتهم على السيد قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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