رئاسة الاتحاد الوطني تعزي بوفاة الشاعر جلال ملك شاه

2020/11/01 | 11:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني عن اسفها وتعازيها بوفاة الشاعر والكاتب الكوردي الكبير جلال ملك شاه، فيما يأتي نص برقية التعزية:

نعرب عن تعازينا ومواساتنا الحارة برحيل الشاعر والكاتب الكوردي البارز في شرقي كوردستان جلال ملك شاه.

جلال ملك شاه كان قلماً معطاءً وكنزاً ثرياً في مجال الشعر والكتابة، وترك ارثاً كبيراً للمكتبة الكوردية.

ففقدان شخصية بارزة في مجال الكتاب والشعر احزننا كثيراً، ندعو لروح الراحل السكينة الدائمة.

رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia خاص

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