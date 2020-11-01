هيئةالكمارك…اتلاف غطاء رأس نسيجي في كمرك طريبيل الحدودي

2020/11/01 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد الموافق٢٠٢٠/١١/١ عن قيام كوادرها بالتعاون مع الجهات السانده باتلاف غطاء رأس نسيجي في كمرك طريبيل الحدودي .



وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه ، لقد تمت عملية الاتلاف من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات العاملة في المركز المذكور .



حيث تقوم الهيئة العامة […]

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