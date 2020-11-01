2020/11/01 | 11:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف تقرير نشر على موقع “نومبيو” الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن تكلفة المعيشة في العاصمة انقرة التركية اقل من العاصمة بغداد.

وقال التقرير إن “تكلفة المعيشة في مدينة انقرة التركية أقل بنسبة 30.06٪ عنها في مدينة بغداد”، مبينا ان “الشخص الواحد ينفق في انقرة مبلغا يترواح بين 419 الفا – 760 الف دينار عراقي او ما يعادل 2944 ليرة تركية”.

وأضاف، أن “متوسط الإيجار في انقرة هو أقل بنسبة 61.18% منه في بغداد”، مشيرا الى ان “انقرة تحتل تكلفة المعيشة فيها المرتبة 530 من أصل 579 مدينة في العالم”.

يذكر أن موقع “نومبيو” هو أحد المواقع التي تم اطلاقها في عام 2009، ويعتبر مصدراً من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير يكشف “فرقًا هائلًا” بتكلفة المعيشة والإيجار بين بغداد وأنقرة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير يكشف “فرقًا هائلًا” بتكلفة المعيشة والإيجار بين بغداد وأنقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).