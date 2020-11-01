القبض على 11 مطلوبا ومصادرة أسلحة مختلفة في الزبير وأبي الخصيب

2020/11/01 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

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مع انطلاق الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في البصرة، ألقت القوات الأمنية القبض على أحد عشر مطلوباً.

واكد قائد حدود المنطقة الرابعة العميد خلف البدران، أن عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الثانية انطلقت للبحث عن المطلوبين والسلاح المنفلت في أقضية وأطراف محافظة البصرة..



مبينا ان القوات الأمنية ألقت القبض على مطلوبين وصادرت أسلحة مختلفة في قضاءي الزبير وأبي الخصيب.

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