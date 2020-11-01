الاوقاف النيابية: هناك حديث عن تثبيت كمبش لرئاسة الوقف السني بالاصالة

2020/11/01 | 11:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..وجه رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النائب حسين اليساري، الأحد، اتهاما للحكومة على خلفية تهميش لجنة الاوقاف وعدم اشراكها في أي من القرارات المتخذة، فيما افصح عن معلومات تفيد بتثبيت سعد كمبش لرئاسة الوقف السني بالاصالة.وقال اليساري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مما يؤسفنا عدم استشارة لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالتغييرات التي حدثت داخل الوقفين الشيعي والسني”.واضاف ان “من واجب الحكومة اطلاع البرلمان على أي تغييرات في المناصب الإدارية للوقفين “، مشيرا إلى أن “هناك تهميش واضح من قبل الحكومة لدور لجنة الاوقاف وعدم اشراكها في أي من القرارات التي اتخذت”.وأوضح اليساري، أن “هناك حديث حول تثبيت الدكتور سعد كمبش بالاصالة على ديوان الوقف السني”، مؤكدا أن “تثبيت رئيس ديوان الوقف السني من اختصاص المجمع الفقهي”.



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