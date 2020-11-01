اسعار صرف الدولار ترتفع في الاسواق العراقية

2020/11/01 | 11:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أرتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وإقليم كردستان بشكل طفيف اليوم الاحد 1 تشرين الثاني 2020.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد، 125,100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125,100 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس السبت 125000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 125400 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 125200 لكل مائة دولار امريكي.

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