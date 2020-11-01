العراق يتجاوز الصين باستيراد السلع من ايران خلال الـ7 أشهر السابقة

2020/11/01 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية مهدي مير اشرفي يوم الاحد تبوأ العراق المرتبة الاولى في توريد السلع من البلاد خلال 7 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 أكتوبر/تشرين الاول 2020.وذكر مير اشرفي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية اليوم، … Readmore

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