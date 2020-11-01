الداخلية العراقية بصدد الاتفاق على توريد اجهزة متطورة لمكافحة المتفجرات

2020/11/01 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت المديرية العامة لمكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية، مباحثات مع احدى الدول الاوروبية لتزويدها بأجهزة حديثة.ونقلت جريدة الصباح عن مدير عام المديرية التابعة لوزارة الداخلية اللواء الحقوقي صباح حسن الشبلي: أن المباحثات شملت تزويد المديرية بأجهزة روبوت لمكافحة … Readmore

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