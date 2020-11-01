الخدمات النيابية لـ(واخ): قانون سلطة “الفاو” سيعزز التنمية الاقتصادية

2020/11/01 | 11:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي ، ان لجنته قدمت مشروع قانون سلطة “الفاو” ، مبينا ان القانون تم قراءته القراءة الاولى داخل مجلس النواب “.

وقال العطافي في تصريح لـ”خبر برس” ، ان ” مقترح القانون قرأ القراءة الاولى داخل مجلس النواب ومازال قيد التشرع وهو من القوانين المهمة والتي تعتبر ابتكارا ومنفذا لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها “، موضحا ان اهمية تشريع القانون لاعتبار الفاو المدينة الاقتصادية الرئيسية ، كما سيسهم القانون بتوفير الكثير من الجوانب االاقتصادية والاستثمارية الهائلة للبلد “.

واشار الى ان ” القانون يشجع على الاستثمار وجلب الخبرات الفنية والتقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية وايجاد فرص عمل للعراقيين “، مبينا ان” القانون يمثل خطة استراتيجية مهمة لانعاش الاقتصاد العراقي وتطوير مدينة البصرة على ضوء المعطيات الجديدة والحركة الاقتصادية التي تحدث جراء بناء ميناء الفاو الكبير “.

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