العراق يستورد روبورتات لكشف المتفجرات

2020/11/01 | 11:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت المديرية العامة لمكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، عن اجرائها مباحثات مع احدى الدول الاوروبية لتزويدها بأجهزة حديثة.

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