2020/11/01 | 11:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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تنطلق غدًا الأحد 2 نوفمبر فعاليات المؤتمر السنوي 23 لاتحاد المستثمرات العرب تحت رعاية وبمشاركة جامعة الدول العربية بتنظيم مؤتمر ومعرض «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي»، والمقرر عقد جلسته الإفتتاحية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، يعقبها استكمال الجلسات والفعاليات في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، وذلك خلال الفترة من 2 لـ 5 نوفمبر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غدًا..



إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي 23 لاتحاد المستثمرات العرب بالقاهرة وكالة الصحافة المستقلة.

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