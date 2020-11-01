كتلة كردية تحدد موقفها من اقالة رئيس البرلمان

2020/11/01 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نفت حركة التغيير الكردية, الاحد , وجود حراك وحادثات كردية مع الجبهة العراقية بشان اقالة رئيس مجلس النواب الحلبوسي , فيما اكدت أن الحزبين الرئيسيين سيحصدان اغلب مقاعد البرلمان الاتحادي المقبل بسبب هيمنتها على المال والسلاح .وقال القيادي في الحركة بيستون فائق في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المشهد السياسي العام للقوى الكردستانية سواء على مستوى الحزبين الرئيسين والأحزاب الأخرى لا يشير لوجود أي حراك او محادثات جماعية او ثنائية مع الجبهة العراقية برئاسة أسامة النجيفي فيما يتعلق بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ” .وأضاف ان “القوى الكردستانية ليس من صالحها بالوقت الحاضر ان تقحم نفسها في صراعات وانشقاقات أي مكون سياسي سواء كان سنيا او شيعيا وهي تحافظ على علاقتها الجيدة مع الجميع وتعتبر مثل هكذا خلافات شأن يخص تلك القوى السياسية ” .من جانب اخر اكد فائق بان ” النظام الانتخابي الجديد للدوائر المتعددة لم تستفد منه الأحزاب الكردستانية الصغيرة وذلك لهيمنة الحزبين الرئيسين الديمقراطي والوطني على المال والسلاح والنفوذ الحكومي”.



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