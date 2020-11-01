النهج الوطني: تصاعد الأنشطة 'الإرهابية' في ديالى يستدعي اتخاذ إجراءات جدية وسريعة

2020/11/01 | 12:02 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حذر رئيس كتلة النهج الوطني، النائب عمار طعمة، الأحد، من تصاعد وتيرة الانشطة "الارهابية" في محافظة ديالى وتكررها بشكل شبه يومي، مبينا انها وصلت الى مستويات تهدد السلم المجتمعي مما يستدعي إجراءات جدية وسريعة.

وذكر طعمة، في بيان صحفي، اليوم،1 تشرين الثاني 2020، ان تصاعد العمليات "الإرهابية" في ديالى مؤخرا يستدعي تنفيذ العمليات العسكرية الواسعة للمناطق التي تنشط فيها تلك الجماعات وتتخذ منها معاقل آمنة تهيئ فيها مقدمات أعمالها الإجرامية وبسط كامل سيطرة القوات الأمنية ومسك الأرض فيها، داعيا إلى تكثيف الجهد الاستخباري والتركيز بشكل أساسي على كسب المواطنين وتحفيزهم لدعم جهود الدولة في ملاحقة الجماعات الارهابية في تلك المناطق.

كما شدد طعمة، على تعزيز القواطع التي تتكرر فيها الخروقات بالتقنيات والمعدات الفنية المتناسبة مع طبيعة جغرافيا تلك المنطقة لتسهيل كشف تحركات الجماعات الارهابية وإحباطها قبل مرحلة التنفيذ، واعادة انتشار القوات بطريقة مسك العقد المحكمة المحصنة بما يؤمن غلق الثغرات التي تنفذ من خلالها تلك الجماعات.

وأكد ضرورة مراجعة اداء القيادات الأمنية التي تكررت فيها جرائم الجماعات الارهابية لكي تستشعر حضور مبدأ المحاسبة على التقصير، كما طالب بمباشرة قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية بالتواجد والمتابعة للقطعات والاستماع المباشر للتحديات وتشخيص الخلل بشكل مباشر دون الاعتماد على تقييمات الحلقات الوسطية للأوضاع الأمنية، فضلا عن المبادرة بفعاليات تعتمد المباغتة وتنفيذها من قبل قوات النخبة بشكل دوري وفي جميع قواطع المحافظة .

كما طالب طعمة، بفتح المناطق الوعرة والمغلقة التي توفر مضافات وأوكار آمنة الإرهابيين والانتشار بمبدأ الإحاطة والاختراق لها .





ر.إ

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