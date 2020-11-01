التربية تحدد عدد الطلبة المسموح بتواجدهم في الصف الواحد وأيام الدوام في ظل كورونا - عاجل

2020/11/01 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة التربية، الأحد، (01 تشرين الثاني، 2020)، اجراءاتها بشأن بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد الطلبة سيحدد من 8 إلى 10 في القاعات الصغيرة و15 بالقاعات الكبيرة خلال العام الدراسي الجديد"، مبينا أن "الوزارة قررت تقليص بعض المواد العلمية في المناهج".

واضاف البيان أن "تواجد الطلبة في المدارس سيكون يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع".

واشار إلى أن "الوزارة وجهت إدارات المدارس بإطلاق حملات التعفير والتعقيم والتنظيف".

وتابع البيان أن "وزارة التربية خصصت قناتين اضافيتين للمرحلة المتوسطة والإعدادية وأخرى خاصة لتلاميذ المرحلة الأولى".

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