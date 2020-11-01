خبير يؤكد خسارة العراق يوميا 9 مليون دولار بسبب استهداف أنبوب نفط كردستان

2020/11/01 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد الخبير النفطي، كوفند شيرواني، الأحد، (01 تشرين الثاني، 2020)، أن العراق يخسر يوميا 9 مليون دولار بسبب تعرض احد الخطوط النفطية في إقليم كردستان للتخريب.

وقال شيرواني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الخط الجديد في إقليم كردستان والذي تعرض للتخريب مؤخرا ينقل يوميا 300 ألف برميل نفط، وبناءً على الأسعار الحالية للنفط فإن الخسائر تقدر يوميا بحوالي 9 مليون دولار عن كل يوم توقف العمل فيه".

واضاف أن "هنالك شركة متخصصة لإصلاح الخلل في الأنابيب والخطوط الناقلة ستعمل على إعادته للخدمة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع"، مشيرا إلى أن "أصابع الاتهام تتوجه نحو حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء عملية التخريب كونه تضرر من الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بشأن تطبيع الأوضاع في سنجار".

وكان كفاح محمود، الكاتب والباحث السياسي، اعتبر أمس السبت (31-10-2020)، الهجوم الذي استهدف انبوباً لتصدير نفط كردستان، بانه جاء رداً على اتفاق سنجار الأخير.

وقال محمود لـ(بغداد اليوم)، ان "الاتفاق الذي اجرته العاصمة الاتحادية، مع اقليم كردستان بخصوص قضاء سنجاء، سيخرج عناصر حزب العمال الكردستاني التي سيطرت على مناطق القضاء اثر الفراغ الذي تركته القوات الامنية ايام اجتياح تنظيم داعش للاراضي العراقية، الامر الذي يشير الى ان الاستهداف الارهابي لعصب الاقليم الاقتصادي هو رد فعل على الاتفاق".

واشار الى ان "الاتفاق حضي بمباركة اقليمية ودولية، وهناك دعم كبير لتنفيذه وبسط الامن في القضاء، وما حدث من عمل ارهابي يمثل جانباً من التأثيرات العكسية للمتضررين من الاتفاق، الذي سيعيد المئات من العوائل الى مناطق سكناها".

ونشرت وسائل إعلام تابعة لحزب العمال بياناً لقوات الدفاع الشعبي جاء فيه أن عناصر الحزب قاموا في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء بتفجير الأنبوب النفطي لشركة "بوتاش" في منطقة باغوك التابعة لمدينة ميردين (في شمال كردستان)، مشيراً إلى أن العملية تسببت بإعطاب الأنبوب النفطي كلياً وخروجه عن العمل.

وأدانت حكومة اقليم كردستان، يوم الجمعة الماضي، الهجوم الذي استهدف أحد أنابيب تصدير النفط إلى خارج البلاد، ووقع الاربعاء الماضي.

وذكرت الحكومة في بيان انها "تدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان"، موضحة أن "أنبوب تصدير النفط استُهدف يوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ما تسبب بإيقاف عملية تصدير نفط إقليم كردستان".

وأضافت أنها "تدين هذا العمل الإرهابي، وترى أن مثل هكذا أعمال تزيد الأوضاع في الإقليم والمنطقة تعقيداً".

وشددت على "أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتهديد مصالحها والمساس بقوت شعب كردستان"، مشيرةً إلى "استمرار التحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم".

ونشرت وسائل إعلام تابعة لحزب العمال الكردستاني، بياناً لقوات الدفاع الشعبي جاء فيه أن عناصر الحزب قاموا في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء بتفجير الأنبوب النفطي لشركة "بوتاش" في منطقة باغوك التابعة لمدينة ميردين (في شمال كردستان)، مشيراً إلى أن العملية تسببت بإعطاب الأنبوب النفطي كلياً وخروجه عن العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يؤكد خسارة العراق يوميا 9 مليون دولار بسبب استهداف أنبوب نفط كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يؤكد خسارة العراق يوميا 9 مليون دولار بسبب استهداف أنبوب نفط كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).