خلال 7 أشهر.. العراق يستورد سلعاً من إيران بقيمة 4.8 مليار دولار

2020/11/01 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية، مهدي مير اشرفي، اليوم الاحد (01 تشرين الثاني 2020)، إحلال العراق بالمرتبة الاولى في استيراد السلع من البلاد، خلال 7 أشهر.





وقال أشرفي في تصريح صحفي، إن "العراق استورد سلعا من إيران بقيمة 4.8 مليار دولار في الفترة المذكورة، فيما جاءت الصين ثانيا بـ 4.4 مليار دولار، والامارات ثالثا بـ 2.2 مليار دولار، وتركيا رابعا بـ 1.4 مليار دولار، وافغانستان خامسا بـ 1.3 مليار دولار".

وأشار إلى أن "حجم الصادرات سجل 65.5 مليون طن بقيمة 18.2 مليار دولار في الشهور السبعة المذكورة، بانخفاض كمّي 17.5 بالمئة، وسعري 23 بالمئة عن الفترة المناظرة 2019".

وبيّن مير أشرفي، أن "حجم التجارة الخارجية لإيران تخطى 85 مليون طن بقيمة 38.3 مليار دولار في فترة 20 آذار حتى 20 تشرين الاول 2020".

وأوضح، أن "الواردات بلغت 19.3 مليون طن بقيمة 20 مليار دولار، حيث شكلت السلع الاساسية نسبة 13.8 مليون طن منها"، مبيّنا أن "الصين صدرت لإيران سلعا بقيمة 5.1 مليار دولار، تلتها كل من الامارات 4.7 مليار دولار، وتركيا 2.2 مليار دولار، والهند 1.2 مليار دولار، وألمانيا 1 مليار دولار".

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