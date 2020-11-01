أمانة مجلس الوزراء تعلن اجراء يخص جرحى التظاهرات

2020/11/01 | 12:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن إعداد قائمة جديدة بجرحى حركة احتجاجات تشرين “2019” لغرض تلقي العلاج في الخارج.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح صحفي، ان “منتصف شهر تشرين الجاري سيشهد إرسال وجبة جديدة تضم 35 جريحا من جرحى الاحتجاجات الى تركيا لتلقي العلاج” مؤكدا ان “معظم الجرحى هم من محافظة …

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