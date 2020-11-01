طلبة الدراسات العليا يباشرون في عامهم الدراسي الجديد

2020/11/01 | 12:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الاحد، لطلبة الدراسات العليا شروعهم في العام الدراسي الجديد.وقال عبد الصاحب في بيان صحفي “في الوقت الذي نؤكد فيه المضي بالبرامج العلمية والتعليمية على وفق توقيتات العام الدراسي الجديد 2021/2020 نبارك لطلبة الدراسات العليا شروعهم ومباشرتهم الدراسة هذا اليوم الموافق الأول من تشرين …

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