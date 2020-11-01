2020/11/01 | 12:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأستغرب النائب منصور البعيجي الاخفاق الكبير بملف رواتب الموظفين والمتقاعدين التي لم تصرف الى يومنا هذا والاف العوائل تعاني من تأخر صرف رواتبهم ولم تحرك الحكومة ساكنا غير تمسكها بقانون الاقتراض من اجل دفع الرواتب.واشار البعيجي على الحكومة ان تفعل القطاعات الاخرى الصناعية والزراعية والكمارك وشركات الهاتف النقال فأنها كافية على سد العجز …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعيجي: عدم صرف الرواتب الى الآن إخفاق كبير لا يمكن السكوت عليه) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعيجي: عدم صرف الرواتب الى الآن إخفاق كبير لا يمكن السكوت عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).