العراق يتبوأ المركز الاول ويتجاوز الصين في توريد السلع الايرانية

2020/11/01 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن رئيس مصلحة الكمارك الايرانية مهدي مير اشرفي ، ان العراق يتبوأ المرتبة الاولى في توريد السلع من ايران خلال سبعة اشهر ، للفترة من العشرين آذار وحتى العشرين من تشرين الاول الماضي .وأوضح مير اشرفي في تصريح صحفي اليوم الاحد، أن العراق إستورد سلعا من ايران بقيمة 4.8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة ، فيما جاءت الصين ثانية بـ 4.4 مليار دولار، والامارات ثالثة بـ 2.2 مليار دولار وتركيا رابعة بـ 1.4 مليار دولار وافغانستان خامسة بـ 1.3 مليار دولار ".وكان العراق يأتي عادة في ثاني ترتيب الدول المستوردة للسلع الايرانية بعد الصين .وأشار المسؤول الايراني الى أن ,حجم الصادرات سجل 65.5 مليون طن بقيمة 18.2 مليار دولار في الشهور السبعة المذكورة بانخفاض كمّي بنسبة 17.5 بالمئة وسعري 23 بالمئة عن الفترة المناظرة 2019./انتهى2

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