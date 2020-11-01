القبض على(٧) ارهابيين عملوا ضمن عصابات داعش بمحافظة نينوى

2020/11/01 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على(٧) مطلوبين وفق احكام المادة / ٤ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية في نينوى .وذكر بيان لوكالة الاستخبارات :" ان المقبوض عليهم عملوا بصفة مقاتل وعسكر اسناد بمايسمى المعسكرات العامة وديوان الجند و فرقتي اليمامة ونهاوند، في تنظيم داعش ".واضاف :" من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير ".



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