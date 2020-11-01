افتتاح مستشفى لمعالجة مصابي كورونا في نينوى

2020/11/01 | 12:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الاحد، عن افتتاح مستشفى حديث مخصص لمعالجة مصابي كورونا بسعة 185 سريرا وذلك بدعم من العتبة الحسينية المقدسة....

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