نبض السوشيال.. مشروع سعودي خطير في بادية العراق

2020/11/01 | 12:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء مع وسم"#الاستثمار_السعودي_تخريب" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" في العراق، محذرين من خ...

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