2020/11/01 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية مهدي مير اشرفي، الاحد، تبوأ العراق المرتبة الاولى في توريد السلع من البلاد خلال 7 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 أكتوبر/تشرين الاول 2020.

وذكر مير اشرفي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، أن العراق إستورد سلعا من ايران بقيمة 4.8 مليار دولار في الفترة المذكورة فيما جاءت الصين ثانيا بـ 4.4 مليار دولار، والامارات ثالثا بـ 2.2 مليار دولار وتركيا رابعا بـ 1.4 مليار دولار وافغانستان خامسا بـ 1.3 مليار دولار.

وكان العراق يأتي عادة في ثاني ترتيب الدول المستوردة للسلع الايرانية بعد الصين.

وأشار رئيس الجمارك أن حجم الصادرات سجل 65.5 مليون طن بقيمة 18.2 مليار دولار في الشهور السبعة المذكورة بانخفاض كمّي 17.5 بالمئة وسعري 23 بالمئة عن الفترة المناظرة 2019.

وبيّن مير أشرفي أن حجم التجارة الخارجية لايران تخطى 85 مليون طن بقيمة 38.3 مليار دولار في فترة 20 مارس/آذار حتى 20 أكتوبر/تشرين الاول 2020.

ونوه الى أن الواردات بلغت 19.3 مليون طن بقيمة 20 مليار دولار، حيث شكلت السلع الاساسية نسبة 13.8 مليون طن منها.



مبيّنا أن الصين صدرت لايران سلعا بقيمة 5.1 مليار دولار تلتها كل من الامارات 4.7 مليار دولار وتركيا 2.2 مليار دولار والهند 1.2 مليار دولار وألمانيا 1 مليار دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق أولاً في إستيراد السلع من إيران) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق أولاً في إستيراد السلع من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).