2020/11/01 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى السامرائي، أن البرلمان سيوافق على قانون الاقتراض الثاني لكن بمبلغ محدد وليس الذي تطلبه الحكومة، داعيا الحكومة إلى مفاتحة أوبك للحصول على استثناء من اتفاق أوبك بلس.

وقال السامرائي، أن الحكومة العراقية لن تستطيع الحصول على قروض خارجية بقيمة 5 مليارات دولار، مبينا أن قانون الاقتراض الثاني من الصعب جدا ان يمر داخل قبة البرلمان، لان الرقم كبير جدا، يصل إلى 46 تريليون دينار.





وأوضح أن البرلمان سيوافق على قانون الاقتراض الثاني لكن بمبلغ اقل بكثير من الذي تطلبه الحكومة.





ونوه إلى أن العراق سار بطريق غير صحيح، وسيؤدي إلى انهيار العراق، في حال الموافقة على المبلغ الكبير للقرض.





ودعا السامرائي، الحكومة إلى وضع خطة سريعة لمعالجة الازمة المالية مثلا النقاش مع أوبك للحصول على استثناء لزيادة صادرات العراق، وتعظيم الجباية ورفع سعر النفط الذي يباع إلى الشركات ويوزع كأرباح على الموظفين، وتقليل النفقات.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تدعو الحكومة إلى مفاتحة أوبك للحصول على استثناء من اتفاق أوبك بلس) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تدعو الحكومة إلى مفاتحة أوبك للحصول على استثناء من اتفاق أوبك بلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).