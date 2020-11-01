2020/11/01 | 12:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مصرف الرشيد اليوم الاحد الموافق ١ تشرين الثاني٢٠٢٠ عن اعادة افتتاح فرعين له في الموصل .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان الفرعين سيباشران بمزاولة اعمالهم المصرفية وتقديم الخدمات لزبائنه ، مبينا ان تلك الفروع تعرضت للتهديم خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الارهابي “.

واضاف ان تلك الفرعين مقرهما الجديد في الجانب الايسر وهما فرع الزهور وابي تمام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن عن اعادة افتتاح فرعين في الموصل الجانب الايسر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن عن اعادة افتتاح فرعين في الموصل الجانب الايسر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).