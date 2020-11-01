الكعبي يجدد دعوته بإعتبار جرائم داعش و القاعدة عمليات إبادة جماعية

2020/11/01 | 12:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استذكر حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب , اليوم الاحد ١ تشرين الثاني ٢٠٢٠ ، الذكرى السنوية العاشرة لجريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة من قبل قوى الكفر والضلال داعش التكفيري ، هذه الجريمة المروعة التي عدها واحدة من ابشع الجرائم التي طالت الشعب العراقي الامن وبخاصة تلك التي استهدفت دور العبادة .

وقال الكعبي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” هذه الحادثة الاليمة التي استهدف فيها مجموعة من التكفيريين كنيسة النجاة في بغداد اثناء اداء القداس ، فضلا عن عمليات استهداف اخوتنا المسيحيين المتكررة تأتي ضمن مسلسل مُنظّم ومدروس لايقاد نار الفتنة بين مكونات الشعب العراقي , ولم تكن إلا محاولات يائسة ، غادرة ، لاقتلاع المسيحين من ارض آبائهم واجدادهم , فهم أصلاء على هذه الارض وجزء من حضارته , فكان الهدف هو اجبارهم على الهجرة والاستغناء عن تإريخهم المشرف وبالتالي هدم تأريخ العراق ”

ودعا الكعبي الحكومة الى مواصلة حربها على قوى الظلام سواء داعش او اي جهات متطرفة تحاول المساس بامن العراق ومكوناته او تنفيذ مخططات لتغيير ديموغرافيته.

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