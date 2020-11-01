نائب: سياسة الكاظمي المالية سيئة.. ننتظر اجابة الحكومة على سؤالين

2020/11/01 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اكدت عضو مجلس النواب منار عبد المطلب، الاحد، بان سياسة الكاظمي المالية سيئة وهي من تتحمل تداعيات الازمة الراهنة في البلاد.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اسواق العراق دخلت مرحلة الركود وعمليات البيع والشراء شبه متوقف بسبب الازمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد بسبب سياسة الحكومة السيئة للامور وعدم تفاعلها مع مقترحات مجلس النواب حيال الحلول الموضوعية للازمة المالية”، مبينا أن “الحكومة هي من تتحمل تداعيات الازمة الراهنة”.وتساءلت عبد المطلب: “اين ذهبت اموال الالاف المتقاعدين ممن احيلوا للتقاعد بداية العام الجاري بالاضافة الى مزدوجي الرواتب”، مشيرة إلى أن “تلك اموال كبيرة”.وشددت عبد المطلب على “ضرورة ايجاد حلول عاجلة للازمة الراهنة لان الوضع يزداد تعقيدا مع تاخر تسديد الرواتب”.



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