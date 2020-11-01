قانونا تمويل العجز والمحكمة الاتحادية يتصدران جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة

2020/11/01 | 12:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد تحالف الفتح أبرز القوانين التي ستدرج في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.

وقال النائب عن التحالف أحمد الكناني إن “مجلس النواب من المؤمل ان يعقد جلسته الاعتيادية الخميس المقبل أو السبت من الأسبوع المقبل”.

واضاف ان ” أبرز القوانين التي ستدرج على جدول الأعمال هي القراءة الثانية لقانون تمويل العجز المقدمة من قبل الحكومة وقانون المحكمة الاتحادية”.

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