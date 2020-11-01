التربية تعلن تقليص المواد الدراسية وتحدد عدد الطلبة المسموح في الصفوف

2020/11/01 | 12:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التربية، تقليص المناهج العلمية في المدارس، فيما حددت أعداد الطلبة الذين سيتواجدون في الصفوف خلال العام الدرسي الجديد.

وقال وكيل وزير التربية فلاح القيسي في تصريح متلفز، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (1 تشرين الثاني 2020) ان "الوزارة استعدت للعام الدراسي الجديد الذي من المؤمل ان ينطلق في منتصف شهر تشرين الثاني الحالي بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني.

واضاف، ان مديرية المناهج في وزارة التربية أعدت المناهج والذي تضمن تقليص بعض المواد العلمية، واستخدام برامج التلفزيون التربوي، مبينا ان تواجد الطلبة في المدارس سيكون يومين الى ثلاثة أيام في الأسبوع، لاسيما طلبة السادس الإعدادي والمراحل الأولى للصفوف الاول والثاني والثالث.

وأشار إلى ان هذه الاستعدادات مرتبطة بخلية الأزمة في وزارة الصحة من خلال اعطائها التعليمات الخاصة لبدء العام الدراسي الجديد، لافتا الى ان هناك تنسيقا عال بين وزارة الصحة والدفاع المدني ومنظمة اليونسيف وكذلك مع منظمات المجتمع المدني ونقابة المعلمين لتهيئة الأجواء الصحية المناسبة للطلبة.

ولفت الى توجيه إدارات المدارس بإطلاق حملات التعفير والتعقيم والتنظيف والتباعد ما بين الطلبة، مبينا انه سيكون عدد الطلبة في القاعات الصغيرة بين 8 الى 10 طلاب بينما في القاعات الكبيرة 15 طالبا.

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