2020/11/01 | 12:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من تظاهرات ذي قار اليوم

فوتو: أرشيف

منذ 28 دقیقة

323 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدر متظاهرو ذي قار، الأحد، بيانا بشان إغلاق مبنى ديوان محافظة ذي قار، حيث أكدوا ان الإغلاق سيستمر لحين استبدال المحافظ ناظم الوائلي، وحكومته بالكامل.

وجاء في البيان الذي حصل ديجيتال ميديا إن آر تي، على نسخة منه اليوم، 1 تشرين الثاني 2020، انه " بعد استلام محافظ ذي قار ناظم الوائلي، ومن معه من الحكومة المحلية ونحن نراقب عملهم..



وللاسف الشديد نلاحظ ازدياد الفساد المالي و الاداري والخضوع لاحزاب السلطة وعدم القدرة على انقاذ المحافظة".

وتابع بيان المتظاهرين بالقول "بدورنا كثوار ساحة الحبوبي والامانة التي حملناها على عاتقنا من ابناء ذي قار كافة..



من هنا نعلن غلق ديوان محافظة ذي قار بالتعاون مع شيوخ العشائر وعدم فتحه لحين استبدال المحافظ ناظم الوائلي وحكومته بالكامل من نواب ومستشارين ومعاونين ونرمي الكرة في ملعب الحكومة المركزية على اختيار الاشخاص لادارة المحافظة واي خطأ حاصل تتحمله الحكومة المركزية".

من جانبه أكد قائد شرطة المحافظة العميد حازم الوائلي، في تصريحات صحفية، انه "تسلم مطالب المتظاهرين وسيتم رفعها الى العاصمة بغداد"، مبينا انه توصل الى اتفاق لانهاء التظاهرة من خلال التواصل مع تنسيقيات التظاهرة والعمل على تنفيذ مطالبهم والتي من ابرزها اقالة المحافظ ونائبيه.

يأتي ذلك بعد خروج العشرات من المتظاهرين في مسيرة انطلاقا من ساحة الحبوبي، حيث قاموا بإغلاق مبنى المحافظة صباح اليوم للمطالبة باقالة المحافظة ناظم الوائلي ونائبيه لفشلهم الاداري وعدم الجدية في اطلاق سراح الناشط المختطف سجاد العراقي، بحسب المتظاهرين.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب اغلاق 'ديوان المحافظة'.. متظاهرو ذي قار يطالبون بغداد باستبدال المحافظ وحكومته 'الخاضعة' للأحزاب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب اغلاق 'ديوان المحافظة'.. متظاهرو ذي قار يطالبون بغداد باستبدال المحافظ وحكومته 'الخاضعة' للأحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).