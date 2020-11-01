تقصي الحقائق بكردستان ترد على اتهامات حملة اعتقال الناشطين والصحفيين

2020/11/01 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

نفى رئيس لجنة تقصي الحقائق في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري، اليوم السبت (1-11-2020)، وجود حملات استهداف للنلشطين والصحفيين في الإقليم.

وقال زيباري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كردستان من أكثر الأماكن أمناً للصحفيين والناشطين، ولايوجد استهداف رأي من الجهات الحكومية أبداً وأن الاتهامات التي تنشر بهذا الصدد مبالغ بها".

وأضاف، أن "أكثر الصحفيين والناشطين الذين يتعرضون للتهديد في محافظات الوسط والجنوب يتجهون للعيش في الإقليم بسبب الحرية التي يتمتع بها، حيث يسمح لوسائل الإعلام بممارسة الانتقاد بصورة طبيعية".

وأشار إلى أنه "لايمكن اعتقال الصحفيين والناشطين أو أي مواطن إلا بصدور مذكرة اعتقال قضائية وجميع الناشطين الذين يتم التحدث عنهم لم يختطفوا وانما تم سجنهم بأماكن معروفة وفقا لمذكرات قضائية".

واتهم النائب عن حركة التغيير الكردية غالب محمد، في وقت سابق، حكومة إقليم كردستان بممارسة دوراً سلطويا وبوليسيا على المواطنين في الإقليم، مشيراً إلى أن هنالك العديد من الناشطين والصحفيين تم اختطافهم ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، على حد قوله.

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