تواصل العمل اليومي في ملعب صلاح الدين الأولمبي بنسبة تجاوزت الـ 42 %

2020/11/01 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تواصل شركتا ( Iron Tower) ايرون تاور الإستشارية و(Panigada ) بنگادا الهندسية عملهما بوتيرة متصاعدة في ملعب صلاح الدين الأولمبي وبنسبة إنجاز تجاوزت الـ‎%‎42 .

وذكرت وزارة الشباب في بيان تلقته ( بغداد اليوم) " إذ حققت الشركتان بحسب التقرير اليومي، معالجة عمود حرف (U) مع درج القلبة الأولى في الطابق الثالث من بناية الفندقة ينادا الايطالية، ومعالجة الأعمدة مع جدار قص في الطابق الأول من المقطع (A)، وتركيب القالب الحديدي لأربعة أعمدة جديدة في الطابق الأول من المقطع (A)، والاستمرار بتنظيف وكنس الطابق الأرضي من المقطع A)) ، والمباشرة بنشر السكلات ونجارة القالب الخشبي اريكرات وسقف الطابق الأول من( المقطع (A، مع تركيب حديد التسليح لأعمدة الطابق الرابع من المقطع (8)".

واضافت:" كما قامت الشركتان بتركيب حديد التسليح للستارة الأمامية في الطابق الثالث من المقطع (8)، وتسقيط ترينج كهرباء في الطابق الأرضي من المقطع (8)، ومعالجة لثلاث جدران قص مع جدار قص حرف (U) في الطابق الثاني من المقطع، والاستمرار في فتح السكلات والقالب الخشبي في الطابق الثاني من المقطع مع نشر السكلات ونجارة القالب الخشبي اريكرات وسقف الطابق الثاني من المقطع" .

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