حكومة الاقليم توقف الدوام في المدارس بسبب ازدياد الاصابات بكورونا

2020/11/01 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/ قررت وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان ايقاف الدوام في المدارس، مؤقتا ، للمراحل الاولى والثانية في الابتدائية والثانية عشرة في الاعدادية بسبب مخاطر تفشي كورونا.وذكر مصدر في الوزارة :" ان القرار اتخذ بسبب ازدياد عدد الاصابات وسط الطلاب والمدرسين في الاقليم "./ انتهى

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