كوجر : الحكومة تستطيع الاقتراض الفوري وتوزيع الرواتب لحين تشريع قانون الاقتراض

2020/11/01 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر قدرة الحكومة على الاقتراض الفوري وتوزيع الرواتب لحين تشريع القانون الخاص بالاقتراض.وقال كوجر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان من الصلاحية المخولة لوزير المالية اصدار اذونات الخزينة ، التي هي عبارة عن اقتراض مؤقت من يوم الى تسعين يوما قابلة للتمديد إلى مائة وثمانين يوما "./ انتهى3

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